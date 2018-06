Köln (SID) - Fünf Tage nach dem Flugzeugabsturz in der Nähe von Moskau ist der letzte überlebende Spieler am Montag seinen Verletzungen erlegen. Alexander Galimow hatte bei dem Unglück, bei dem das Team des russischen Meisters Lokomotive Jaroslawl mit dem deutschen Nationalspieler Robert Dietrich ums Leben gekommen war, schwerste Verbrennungen erlitten. Das Moskauer Wischnewski-Institut, in dem der Eishockey-Profi behandelt worden war, konnte Galimow trotz des Einsatzes modernster Therapien nicht retten.

Somit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 44, der einzige Überlebende befindet sich ebenfalls im Wischnewski-Institut. Der Zustand des Flugingenieurs sei sei kritisch, aber stabil, heißt es von dort.