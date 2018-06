Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine haben knapp eine Woche vor dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der Kanadier Ben Ondrus unterschrieb beim Meister von 2003 einen Einjahresvertrag. Der 29-Jährige, der 52 Spiele für die Toronto Maple Leafs in der nordamerikanischen Profiliga NHL bestritt, spielte zuletzt für die Oklahoma City Barons in der AHL. Ondrus soll am Dienstag in Krefeld eintreffen und bereits am ersten Saisonwochenende eingesetzt werden.