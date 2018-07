Köln (SID) - Uwe Krupp, Trainer der Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), bekommt Verstärkung aus der eigenen Familie. Nach Informationen des Kölner Express erhält Krupps Sohn Björn einen Profi-Vertrag bei den Haien. Bereits beim Saisonstart der Kölner am Freitag gegen Iserlohn (19.30 Uhr) soll der 20 Jahre alte Verteidiger im KEC-Kader stehen.

"Er spielt wie ein Mann, macht kaum Fehler und ist sehr solide", sagte Geschäftsführer Thomas Eichin. Auch Vater Uwe ist von den Fähigkeiten seines Sohnes, der einen Vorvertrag beim NHL-Klub Minnesota Wild besitzt, überzeugt: "Er macht sich gut".

Mit seinem Engagement in der DEL will Björn Krupp auch den Grundstein für eine mögliche Karriere in der deutschen Nationalmannschaft legen. Dafür muss der in Atlanta geborene Verteidiger zwei Jahre in einer deutschen Liga spielen. Bisher stand Krupp, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, für die U17 der USA auf dem Eis. In der A-Nationalmannschaft will Krupp aber wie einst sein Vater für Deutschland spielen.