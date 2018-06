Riga (SID) - Tausende Menschen haben im lettischen Riga Abschied von Eishockeyspieler Karlis Skrastins genommen, der beim Flugzeugabsturz der russischen Mannschaft Lokomotive Jaroslawl ums Leben gekommen war. Skrastins war einer der populärsten Sportler in Lettland: Er vertrat sein Land bei drei Olympischen Winterspielen und zwölf Weltmeisterschaften. In seiner Karriere spielte der Verteidiger in der nordamerikanischen Profiliga NHL für Nashville, Colorado, Florida und Dallas.