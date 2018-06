Moskau (dpa) - Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des russischen Erstligisten Lokomotive Jaroslawl wird die Saison der Kontinentalen Eishockey-Liga (KHL) am Montag gestartet.

Fünf Tage nach dem Unglück und dem dadurch angeordneten Abbruch des Auftaktspiels würden erneut Titelverteidiger Ufa und Vizemeister Mytischtschi aufeinandertreffen, teilte die KHL am Freitag auf ihrer Internetseite mit. Zuvor werde am Samstag in einer Trauerzeremonie in Jaroslawl Abschied von den 43 Toten - unter ihnen ist auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich - genommen, hieß es.