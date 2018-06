Voorhees (New Jersey/USA) (SID) - Der Traum des deutschen Junioren-Nationalspielers Marcel Noebels von einer Profi-Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist vorerst geplatzt. Nach zwei Tagen im Trainingslager der Philadelphia Flyers wurde der 19-Jährige mit 14 anderen Spielern aussortiert. Der Stürmer aus Tönisvorst bei Krefeld spielt damit zunächst weiter bei den zweitklassigen Seattle Thunderbirds in der Western Hockey League (WHL).

Noebels hatte beim zweimaligen Stanley-Cup-Sieger aus Philadelphia vor zwei Monaten seinen ersten NHL-Vertrag unterzeichnet. Die Flyers hatten den deutschen Junioren-Nationalspieler in der vierten Runde des diesjährigen NHL-Drafts ausgewählt und "parken" ihn bislang in Seattle.