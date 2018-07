München (dpa) - Der Münchner Siemens-Konzern will sich komplett aus dem Atomgeschäft verabschieden. Das Kapitel sei für das Unternehmen abgeschlossen, sagte Konzernchef Peter Löscher dem «Spiegel» laut Vorabmeldung. Anstatt sich am Bau kompletter Kernkraftwerke zu beteiligen, will der Konzern in Zukunft nur noch Komponenten wie Dampfturbinen liefern, die auch bei konventionellen Kraftwerken zum Einsatz kommen. Das Ziel, den Ökostrom-Anteil bis 2020 auf 35 Prozent zu erhöhen, hält Löscher für erreichbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.