München (dpa) - Der Elektrokonzern Siemens verschiebt den für Herbst geplanten Börsengang seiner Lichttochter Osram. Der Konzernvorstand halte zwar unverändert an einem Börsengang fest, teilte Siemens am Mittwoch in München mit.

In Anbetracht des hochvolatilen Umfeldes an den Kapitalmärkten und möglicher Wirkungen auf das Branchenumfeld solle er jedoch zu einem späteren Zeitpunkt anstatt wie bisher geplant im Herbst stattfinden.