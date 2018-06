Helsinki (SID) - Vize-Weltmeister Niederlande kann nach dem achten Sieg im achten Spiel für die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine planen. Nach dem 2:0 (1:0) in Helsinki gegen Finnland ist Oranje der erste Platz in der Qualifikationsgruppe E nur noch theoretisch zu nehmen. Mit der Maximalausbeute von 24 Punkten führt die Mannschaft von Bondscoach Bert van Marwijk die Tabelle überlegen an. Verfolger Schweden liegt nach dem 5:0 (0:0) in San Marino zwei Runden vor Schluss weiter sechs Zähler zurück.

Mittelfeldspieler Kevin Strootmann (29.) und der eingewechselte Stürmer Luuk de Jong (90.+3) erzielten die Tore für die Niederländer. Glück hatte die deutlich überlegene Elftal in der 58. Minute: Nach einem Schuss von Kasper Hämäläinen rettete Abwehrspieler Erik Pieters für seinen bereits geschlagenen Torhüter Maarten Stekelenburg auf der Linie.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Perparim Hetemaj (60.) war der Widerstand der Finnen, die ihre letzte EM-Chance verspielten, gebrochen. Das Team um die Bundesliga-Profis Mikael Forssell (Hannover 96) und Teemu Pukki (Schalke 04) war am Ende mit der knappen Niederlage gut bedient. Der Schalker Klaas-Jan Huntelaar, einziger Deutschland-Legionär bei Oranje, vergab die große Chance zur vorzeitigen Entscheidung (66.).