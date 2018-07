Kopenhagen (SID) - Stürmer Nicklas Bendtner vom englischen Fußball-Erstligisten FC Sunderland hat Dänemarks Traum von der EM-Teilnahme in Polen und der Ukraine mit einem Doppelpack (24./44.) am Leben gehalten. Im Kopenhagen setzte sich das Team von Trainer Morten Olsen im Skandinavien-Derby gegen Norwegen mit 2:0 (2:0) durch.

Dänemark rückte durch den Sieg mit 13 Zählern auf den zweiten Platz vor und verdrängte die punktgleichen Norweger auf Rang drei. Angeführt wird die Gruppe H weiter von den am Dienstag spielfreien Portugiesen, die ebenfalls 13 Punkte auf dem Konto haben.

Bei den Dänen standen in der Innenverteidigung neben William Kvist vom VfB Stuttgart auch Simon Kjaer, der vom VfL Wolfsburg an den AS Rom ausgeliehen wurde, in der Startelf. Hannovers Angreifer Mohammed Abdellaoue spielte 90 Minuten für die Gäste.