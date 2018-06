Moskau (SID) - Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur EURO 2012 in Polen und der Ukraine wichtige Punkte liegen lassen. Am zehnten Spieltag der EM-Qualifikation kam der Tabellenführer der Gruppe B trotz drückender Überlegenheit gegen Verfolger Irland nicht über ein 0:0 hinaus. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Dick Advocaat noch mit 3:2 in Dublin gewonnen.

Die Russen waren in Moskau über die gesamte Partie tonangebend und erspielten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Dennoch gelang es ihnen nicht, das irische Abwehrbollwerk zu knacken.

Nach dem Unentschieden führt Russland die Gruppe B bei noch zwei ausstehenden Partien mit 17 Punkten weiter vor dem Team von Trainer Giovanni Trapattoni an, das es auf 15 Zähler bringt. Die Slowaken verpassten es beim 0:4 (0:0)-Heimdebakel gegen Armenien, mit dem Spitzenreiter nach Punkten gleichzuziehen. Mit jeweils 14 Punkten haben Slowaken wie Armenier weiter Chancen auf einen der beiden ersten Tabellenplätze.

Im dritten Spiel der Gruppe besiegte Mazedonien das noch punktlose Andorra mit 1:0 (0:0). Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für die Endrunde zu qualifizieren.