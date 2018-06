Danzig (SID) - Bundestrainer Joachim Löw nutzt das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Danzig gegen Polen zu einigen Experimenten. Nach dem 6:2 gegen Österreich und der erfolgreichen Qualifikation für die EURO 2012 in Polen und der Ukraine wird Löw sein Team voraussichtlich auf sechs Positionen verändern.

Definitiv wird Tim Wiese im Tor stehen und Manuel Neuer vertreten. Der Münchner Torwart trat die Reise am Montagvormittag von Düsseldorf nach Danzig ebenso wie Bastian Schweinsteiger und Mesut Özil erst gar nicht an. Auch auf den Einsatz von Per Mertesacker, Mario Götze und Simon Rolfes legte sich Löw am Montag in Danzig bereits fest.

In der Viererabwehrkette wird es demnach wohl drei Wechsel geben, nur Kapitän Philipp Lahm behält seinen Platz auf der linken Seite. Christian Träsch wird wahrscheinlich rechts verteidigen. In der Innenverteidigung kommen Mertesacker und wohl Jerome Boateng zum Einsatz.

Im defensiven Mittelfeld erhält Rolfes neben Toni Kroos eine Bewährungschance. In der Offensivreihe ist diesmal Götze als Spielmacher für Özil gesetzt. Auf der rechten Seite dürfte Thomas Müller beginnen. Alternative zum Münchner wäre André Schürrle. Links wird Lukas Podolski bei seinem "Heimspiel" in Polen auflaufen. Als einziger Stürmer ist der ebenfalls in Polen geborene Miroslav Klose erste Wahl.

Noch fraglich ist, ob der angeschlagene Benedikt Höwedes zum Einsatz kommen kann. Der Schalker wurde gegen Österreich zur Pause mit Adduktorenproblemen ausgewechselt und kann seitdem nur eingeschränkt trainieren.