Logroño (SID) - Titelverteidiger Spanien hat das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine gelöst. Der Weltmeister feierte am Dienstag mit dem 6:0 (3:0) in Logrono gegen Liechtenstein den sechsten Sieg im sechsten Spiel der Qualifikationsgruppe I. Damit ist das Team von Trainer Vicente del Bosque zwei Runden vor Schluss nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen. Zuvor hatten sich bereits die deutsche Nationalmannschaft und der viermalige Weltmeister Italien für die EURO qualifiziert.

Die Tore für die Iberer erzielten Álvaro Negredo (33. und 37.), Xavi (44.), Sergio Ramos (52.) und David Villa (60. und 79.).