Nyon (SID) - Nach Deutschland, Spanien und Italien sind auch die Niederlande als vierte Nation bereits vorzeitig für die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine qualifiziert. Dies bestätigte die UEFA am Mittwochabend. Demnach steht bereits jetzt fest, dass der Europameister von 1988 als bester der neun Gruppenzweiten das Ticket für die Endrunde vom 8. Juni bis 1. Juli erhalten wird, sollte er nicht Gruppensieger werden. Derzeit führt Oranje die Gruppe E mit 24 Punkten aus acht Begegnungen vor Schweden und Ungarn (je 18) an. Kein weiterer möglicher Gruppenzweiter könnte diese Punktzahl am Ende noch erreichen.

Die neun Gruppensieger sowie der beste Zweiplatzierte qualifizieren sich für das Turnier im kommenden Jahr, die weiteren Gruppenzweiten spielen in Play-offs vier weitere Endrunden-Teilnehmer aus. Die Gastgeber Polen und Ukraine sind automatisch qualifiziert.