Düsseldorf (dpa) - Der geplante massive Stellenabbau beim größten deutschen Strom- und Gaskonzern Eon nimmt Gestalt an: In der Konzernzentrale in Düsseldorf ist jede zweite Stelle vom Abbau bedroht.

In einem internen Schreiben sei die Belegschaft über Vorüberlegungen des Managements unterrichtet worden, 40 bis 50 Prozent von insgesamt 800 Arbeitsplätzen in Düsseldorf zu streichen, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild-Zeitung» berichtet.

Anfang August hatte Eon-Chef Johannes Teyssen angekündigt, weltweit den Abbau von bis zu 11 000 der knapp 80 000 Arbeitsplätze zu prüfen. Die Hälfte der Einsparungen sollen nach Angaben des Betriebsrats auf Deutschland entfallen. Seit der Ankündigung wird unter anderem über eine mögliche Schließung der Eon-Standorte in Hannover und München spekuliert. Auch die Zukunft der Zentrale von Eon Ruhrgas in Essen ist ungewiss. Teyssen will bis 2015 jährlich 1,5 Milliarden Euro einsparen.