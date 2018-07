Inhalt Seite 1 — Putin dreht den Gashahn auf: Ostseepipeline befüllt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Moskau (dpa) - Die Energiegroßmacht Russland ist am Ziel. Unter Umgehung der bisweilen problematischen Transitländer wie Ukraine und Weißrussland pumpt das Riesenreich erstmals Gas in die 1224 Kilometer lange Ostseepipeline Nord Stream direkt nach Deutschland.

Mit dem Gas wird zunächst im ersten von zwei Strängen der Druck aufgebaut. Doch erst im Oktober ist der nach russischen Regierungsangaben groß genug, um vom Anlandepunkt in Lubmin bei Greifswald Verbraucher zu versorgen.

Russlands Regierungschef Wladimir Putin inszeniert das Aufdrehen des Gashahnes am Startpunkt der Leitung am Dienstag in Portowaja bei Wyborg als Triumph. Zur Feier an die finnische Grenze ist auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gekommen, Putins Freund. Beide brachten 2005 das Jahrhundertvorhaben auf den Weg, Putin damals noch als Kremlchef. Schröder ist inzwischen Vorsitzender des Aktionärsausschusses der russisch-dominierten Nord Stream AG.

An der Pumpstation feiern Putin und Schröder Europas größtes Energieprojekt, das viele Menschen im Westen eine zu hohe Abhängigkeit Deutschlands von Russland befürchten lässt. Doch Putin weist solche Bedenken seit langem zurück. Nord Stream sei Russlands «Energiefenster zu Europa», sagte er schon vor der Zeremonie.

Mit Blick auf andere Pipelinepläne der EU spottete er bei einer Konferenz seiner Partei Geeintes Russland zu Wochenbeginn außerdem: «All die alternativen Vorhaben? Wo sind sie denn? Alle nur auf dem Papier.» Die Ostseepipeline hingegen sei nun Wirklichkeit.

Im Wettlauf um die Energieversorgung Deutschlands und anderer EU- Länder schafften die Russen gegen die Konkurrenz etwa der von Brüssel favorisierten Nabucco-Leitung rasch Fakten. Große Verlegeschiffe versenkten in den vergangenen Monaten die vor allem in einer Fabrik in Mülheim an der Ruhr hergestellten Stahlrohre in der Ostsee, durch die das Gas von sibirischen Feldern künftig fließt.

Die nach letzten russischen Regierungsangaben 8,8 Milliarden Euro teure Leitung soll den Energiebedarf von rund 26 Millionen Haushalten decken. 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr sind das von 2012 an.