Berlin (dpa) - Die Stadtwerke wollen im Zuge der Energiewende in den nächsten Jahre mindestens 6,7 Milliarden Euro in neue Kraftwerke investieren. Insgesamt sollen Kapazitäten mit einer Leistung von 3272 Megawatt entstehen, was der Leistung von fast drei Atomkraftwerken entspricht. Das geht aus neuen Zahlen des Verbandes der kommunalen Unternehmen hervor, die der dpa vorliegen. Kanzlerin Angela Merkel trifft sich heute mit Spitzenvertretern der Energiebranche. Dabei dürfte es auch um den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien gehen.

