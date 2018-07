Inhalt Seite 1 — Angst vor Hellas-Pleite: Märkte rutschen weiter ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Athen/Berlin (dpa) - Die Angst vor einer Pleite Griechenlands reißt die internationalen Finanzmärkte immer weiter in die Tiefe. Der Dax sackte am Montag zeitweise um mehr als 4 Prozent auf 4966 Punkte - der tiefste Stand seit Juli 2009. Auch andere Aktienmärkte gerieten in den Abwärtssog.

Der Euro fiel zeitweise auf 1,35 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar. Vor allem die aufgeflammte Debatte um einen möglichen Staatsbankrott Athens schürte die Sorgen der Anleger.

Auch der japanische Nikkei hatte deutlich nachgegeben und war am Montag um 2,31 Prozent auf 8535,67 Zähler und damit den tiefsten Stand seit April 2009 gefallen. In Europa wurden besonders die Banktitel gebeutelt - vor allem in Frankreich. Die Kurse der in Griechenland besonders engagierten französischen Banken Crédit Agricole, BNP Paribas und Société Générale sind am Montag zum Börsenauftakt drastisch in die Tiefe gestürzt. Sie verloren am Morgen bis zu 12 Prozent.

In Athen werden am Mittwoch die Kontrolleure der «Troika» aus EU, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) zurück erwartet. Sie wollen feststellen, ob Griechenland bereit ist, alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um das Spar- und Reformprogramm umzusetzen. Geben sie kein grünes Licht für die Auszahlung der nächsten Tranche der Finanzhilfen von acht Milliarden Euro, ist das Land pleite. Die griechische Regierung kann nach eigenen Angaben die Löhne der Staatsbediensteten und die Renten nur noch bis Ende Oktober bezahlen.

«Es mehren sich Gerüchte, dass die deutsche Bundesregierung ein Ende der Griechenland-Hilfe anstrebt», sagte Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann. Er erwartet, dass das «Troika»-Urteil «desaströs» ausfallen dürfte. Vor dem Hintergrund der immer stärkeren Rezession in Griechenland sei auch in nächster Zukunft nicht damit zu rechnen, «dass das Land die bisherigen Sparziele auch nur annähernd erreichen kann».

Noch eindringlicher warnte Chefanalyst Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank: Es gehe um das «Endspiel» der Eurozone, schrieb er in einem Kommentar. Die Situation habe sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Wirtschaftsminister Philipp Rösler hatte am Wochenende eine geordnete Insolvenz Griechenlands als ultimative Maßnahme nicht mehr ausgeschlossen.

Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou kritisierte am Montag - ohne Rösler beim Namen zu nennen - die Aussagen verschiedener europäischer Politiker. «In einigen Staaten der EU haben wir leider gesehen, dass die antieuropäischen Stimmen lauter werden», sagte er in einer Sondersitzung mit Abgeordneten seiner Partei. Papandreou versicherte, Griechenland werde alle Auflagen erfüllen, koste es politisch für ihn «was es wolle».