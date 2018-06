Inhalt Seite 1 — Athen-Krise: Finanzminister legen Fahrplan fest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Breslau (dpa) - Trotz immer neuer Hiobsbotschaften im griechischen Schuldendrama wird die Staatspleite nach Überzeugung der EU-Finanzminister verhindert. Bundesfinanzminister Schäuble äußerte sich im polnischen Breslau zuversichtlich, dass die neuen milliardenschweren Hilfen rechtzeitig unter Dach und Fach kommen.

Er gehe davon aus, dass alle Euroländer bis etwa zum 10. Oktober das neue Hilfspaket sowie die Erweiterung des Rettungsschirms EFSF absegnen werden, sagte Schäuble nach zweitägigen Beratungen der EU-Ressortchefs. «Dann werden alle Länder die Gesetzgebung abgeschlossen haben.»

Bisher haben nach Angaben der EU-Kommission mit Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Italien nur fünf der 17 Mitglieder der Währungsunion den entsprechenden Beschlüsse des Brüsseler Krisengipfels vom 21. Juli zugestimmt. In Deutschland ist die Abstimmung im Bundestag für Ende September geplant. Sie sorgt in der schwarz-gelben Berliner Koalition zunehmend für Zwist. Austrittszenarien, wie sie neuerdings von der FDP ins Spiel gebracht, waren auf der europäischen Bühne kein Thema.

Schäuble verteidigte die internationalen Hilfsaktionen zugunsten wankender Euroländer gegen wachsende innenpolitische Kritik. Der Grundgedanke, den Krisenländern mit Finanzhilfen den Weg zu strukturellen Reformen zu erleichtern, geht nach seiner Einschätzung auf: «Das funktioniert in Portugal, das funktioniert in Irland», sagte er mit Blick auf das positive Zwischenzeugnis über die bisherigen Sparbemühungen der beiden angeschlagenen Staaten. «Wir haben keine Eurokrise», bekräftigte der Minister. «Wir haben eine Krise in einigen Mitgliedsländern.»

Für Anfang Oktober peilen die Finanzminister die Freigabe einer neuen 8-Milliarden-Teilzahlung aus dem ersten Hilfspaket für Griechenland an. Dazu muss allerdings erst der Bericht der Expertenkommission aus EU, EZB und IWF («Troika») vorliegen. Die Missionschefs werden in den nächsten Tagen in Athen erwartet.

Schwedens Ressortchef Anders Borg äußerte sich kritisch über die Budgetsanierung in Athen. «Das große Problem ist der griechische Schuldenstand.» Laut EU-Kommission dürfte Griechenland im laufenden Jahr auf einen gesamtstaatlichen Schuldenberg von 166 Prozent der Wirtschaftsleistung kommen. Das krisengeschüttelte Land steht damit einsam an der Spitze in Europa. Erschwert wird die Lage durch die anhaltende Rezession, die von den drastischen Sparmaßnahmen der Regierung noch verschärft wird.

Derweil demonstrierten tausende Gewerkschafter aus Europa in Breslau gegen Sozialabbau und Arbeitslosigkeit. Die Polizei sprach von 10 000, die Organisatoren von 40 000 Teilnehmern.