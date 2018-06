Berlin (dpa) - Die Mehrheit der Deutschen ist mit ihrer Regierung in der Eurokrise unzufrieden. Unions-Politiker mahnen zur Zurückhaltung in der Koalitionsdebatte, die FDP verteidigt sich - während in der SPD ein «Sparkommissar» gefordert wird. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend legt die FDP auf 5 Prozent zu.

