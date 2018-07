Rom (dpa) - Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi hat mit einem Vertrauensvotum im Parlament das 54-Milliarden-Sparpaket des hoch verschuldeten Landes beschleunigt. In der Abstimmung im Abgeordnetenhaus sprachen 316 Parlamentarier der Regierung das Vertrauen aus, 302 votierten dagegen. Diese Abstimmung ebnete den Weg für ein abschließendes Votum zu dem gesamten Sparpaket am Abend. Der Senat hatte dem bereits zugestimmt. Das EU-Sorgenkind will mit dem «Blut-und Tränenplan» bereits 2013 einen ausgeglichenen Etat vorweisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.