Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission verlangt bei Energieabkommen der Staaten ein Mitspracherecht. So sollen die 27 EU-Länder der Behörde künftig melden, wenn sie ein zwischenstaatliches Regierungsabkommen für Strom, Gas und Öl mit einem Nicht-EU-Staat schließen. Das sieht ein Vorschlag vor, den EU-Energiekommissar Günther Oettinger in Brüssel präsentiert hat. Brüssel könnte dann an den Verhandlungen teilnehmen und würde den Vertrag prüfen. Ziel ist eine einheitliche europäische Energiepolitik gegenüber Produzenten und Lieferanten.

