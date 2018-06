Inhalt Seite 1 — Bundestag berät über erweiterten Euro-Rettungsschirm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Bundestag berät heute in erster Lesung den Gesetzentwurf der Koalition für den erweiterten Euro-Rettungsschirm EFSF.

Umstritten ist die Beteiligung des Parlaments bei künftigen Milliardenhilfen für marode Euro-Staaten. Gestern hatte das Bundesverfassungsgericht die Griechenlandhilfe und den Euro-Rettungsschirm gebilligt. Künftige Hilfen koppelten die Richter jedoch an die Vorgabe, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages jedem Schritt zustimmen muss.

Unionsfraktionsvize Wolfgang Bosbach (CDU) erwartet auch nach dem Bundestagsvotum über den Euro-Rettungsschirm kein Ende der finanziellen Forderungen an Deutschland. «Das wäre eine wirklich politische Sensation, wenn wir mit der Verabschiedung von EFSF und ESM Ruhe hätten», sagte Bosbach dem audio-Dienst der Deutschen Presse-Agentur dpa. Er befürchte, dass schon in den kommenden Monaten immer neue Hilfsanforderungen gestellt würden - «weil die wirklich entscheidenden Rahmenbedingungen immer noch nicht geschaffen worden sind».

Es gebe keine verbindlichen Regen für den Fall einer Staatsinsolvenz, monierte Bosbach, der selbst bei der bevorstehenden Abstimmung im Bundestag die Regierungspläne ablehnen will. «Das müssen wir ändern, sonst werden wir die Probleme nie dauerhaft lösen.»

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier, plädierte für eine stärkere europäische Integration im Bereich der Wirtschaftspolitik. «Wir brauchen mehr und ein besseres Europa», sagte er der «Mitteldeutschen Zeitung» (Donnerstag). «Das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch bereit sein müssen, bestimmte Befugnisse auf die europäische Ebene zu übertragen, damit es möglich ist, dass Defizitsünder rechtzeitig zur Verantwortung gezogen werden können, bevor sie die Stabilität der Euro-Zone insgesamt gefährden.» Nötig sei die Vergemeinschaftung der Politik im Bereich der Wirtschaftssteuerung und Wirtschaftsregierung. Dazu gehöre auch eine Vereinheitlichung des Unternehmenssteuerrechts in Europa.

FDP-Chef Philipp Rösler sagte der Oldenburger «Nordwest-Zeitung» (Donnerstag), die Zukunft Europas liege «in einer Stabilitätsunion mit für alle gültigen Kriterien auch in der Haushaltspolitik». Dazu gehörten die Einführung einer Schuldenbremse in jede nationale Verfassung sowie Tests zur Wettbewerbsfähigkeit. «Wer diese Tests nicht besteht, muss mit harten, automatisch wirksam werdenden Sanktionen rechnen. So sorgen wir dafür, dass alle auf den Pfad der Stabilität finden.»

Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff sprach sich in der «Welt» (Donnerstag) für die Schaffung eines «Euro-Parlaments» neben dem Europaparlament aus. Nach seinen Vorstellungen sollen sich die Abgeordneten der nationalen Parlamente der Euro-Staaten immer dann seperat von den eigentlichen Europaabgeordneten treffen, wenn es um Entscheidungen geht, die die gemeinsame Währung betreffen. «Ein EU-Parlament aus 27 Staaten und ein Euro-Parlament aus 17 Euro-Ländern - ich sehe darin kein Problem, sondern die logische Folge aus einer Wirtschaftsregierung», sagte Lambsdorff. Nach seiner Ansicht sollte das «Euro-Parlament» auch die Verwendung der europäischen Rettungshilfen in den Krisenländern kontrollieren.