Breslau (dpa) - Die EU-Finanzminister sind in Breslau (Wroclaw) zusammengekommen, um zum Abschluss ihres informellen Treffens über die Stabilität des europäischen Bankensystems zu debattieren.

Dabei geht es insbesondere um die Ergebnisse der Bankenstresstests vom Juli und die Rolle der Ratingagenturen, berichteten Diplomaten am Rande des Treffens.

Bei der letzten Runde der europäischen Stresstests waren acht Kreditinstitute durchgefallen, vor allem aus Griechenland und Spanien. Sie müssen in den kommenden Monaten stabilisiert werden, beispielsweise mit frischem Geld.

Die Lage auf dem internationalen Bankenmarkt ist angespannt. Erst am Donnerstag hatten die führenden Notenbanken der Welt eine gemeinsame Aktion angekündigt, um die Vertrauenskrise zwischen den internationalen Geldhäusern zu bekämpfen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will in Kooperation mit der US-Notenbank Fed den europäischen Instituten längerfristige Dollar-Kredite zur Verfügung stellen. Auch die Bank of England, die japanische Notenbank und die Schweizerische Nationalbank ziehen mit.