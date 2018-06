Breslau (dpa) - Defizitsünder werden künftig in der EU härter bestraft. Die EU-Finanzminister billigten in Breslau einen mit dem Europaparlament ausgehandelten Kompromiss. Notorischen Sündern sollen künftig milliardenschwere Sanktionen auferlegt werden. Hohe Strafen waren bisher schon möglich, wurden aber in der Praxis nie verhängt. Die EU will bereits einschreiten, wenn Mitgliedstaaten noch nicht die maximal erlaubte Defizitgrenze von drei Prozent erreicht haben, um Schuldendebakel à la Griechenland schon frühzeitig zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.