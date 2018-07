Brüssel (dpa) - Musiker in Europa können künftig länger an ihren Aufnahmen verdienen. Statt wie bisher 50 Jahre sollen die Schutzrechte für Tonaufnahmen in Zukunft 70 Jahre gelten. Diese Verlängerung hat der EU-Ministerrat am Montag in Brüssel beschlossen.

Unter den EU-Ländern war der Schritt seit einigen Jahren umstritten. Von den sogenannten Leistungsschutzrechten für Tonaufnahmen profitieren nicht die Komponisten und Autoren, sondern die ausübenden Künstler - etwa Sänger und Schlagzeuger. Für viele der großen Hits von Beatles und Rolling Stones, Bob Dylan und Elvis Presley wäre - ohne diese Verlängerung - der Schutz in Kürze ausgelaufen. Künftig aber wird er für alle neuen und bis zu 50 Jahre alten Aufnahmen länger gewährt, wie ein EU-Diplomat erklärte.

Die Minister sprachen sich mit qualifizierter Mehrheit für die Verlängerung aus. Gegner waren unter anderem Belgien, Schweden und die Niederlande. Deutschland stimmte für die Verlängerung, Österreich enthielt sich, wie der Rat mitteilte. Binnen zwei Jahren muss der Beschluss in nationales Recht umgesetzt werden.

