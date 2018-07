Brüssel (dpa) - Die Europäische Union hat am Freitag ein Verbot von Öleinfuhren aus Syrien beschlossen. Dies teilten Diplomaten in Brüssel mit. Das Embargo wird auf Drängen Italiens jedoch erst zum 15. November in Kraft treten.

Kurz zuvor laufe ein entsprechender Liefervertrag des italienischen Ölkonzerns ENI mit Syrien aus, hieß es.