Inhalt Seite 1 — Finanzkrise würgt Aufschwung in Euro-Ländern ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel/Frankfurt (dpa) - Mitten in der Schuldenkrise kommt der Aufschwung in Europa aus dem Tritt. Die gewaltigen Haushaltsdefizite und Turbulenzen an den Finanzmärkten drohen die Wirtschaft in der Euro-Zone nach Ansicht der EU-Kommission abzuwürgen. Zum Jahresende droht der Aufschwung ganz zu erlahmen.

Die Wirtschaft in den 17 Ländern mit der Gemeinschaftswährung werde im zweiten Halbjahr nur noch minimal wachsen. «Der Aufschwung kommt zum Jahresende zum Erliegen», sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn am Donnerstag bei Vorlage der Konjunkturprognose in Brüssel. An einen Rückfall in die Rezession glaubt die EU-Kommission aber nicht.

Die Brüsseler Behörde senkte ihre Prognose für die zweite Jahreshälfte um insgesamt einen halben Prozentpunkt nach unten. Demnach wird die Wirtschaft im Euro-Raum im dritten Vierteljahr nur noch um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen, im vierten Quartal um 0,1 Prozent. Als Gründe nannte Rehn die schwindende Exportnachfrage, die Staatsschuldenkrise und verwies darauf, dass die Erholung von Finanzkrisen häufig holprig verlaufe.

Die Schwäche ist auch auf das nachlassende Wachstum in Deutschland zurückzuführen, der Konjunkturlokomotive Europas. Auch die größte Volkswirtschaft im Euro-Raum wird laut Prognose schwächeln und im vierten Quartal nur noch um 0,2 Prozent zulegen. Für Italien erwarten die Experten das Abrutschen in die Stagnation, für Spanien ein Mini-Wachstum von 0,1 und Frankreich von 0,2 Prozent. «Die Aussichten für die europäische Wirtschaft haben sich verschlechtert», sagte Rehn.

Damit liegt die EU-Kommission auf der Linie der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die für Deutschland ihre Wachstumsvorhersagen zuletzt drastisch nach unten korrigiert hatten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) bekräftigte in ihrem jüngsten Monatsbericht ebenfalls ihre skeptische Sicht auf die Konjunktur im Euro-Raum. Die Risiken für das Wachstum hätten sich verstärkt und seien nach unten gerichtet, heißt es in dem Bericht der Notenbank. Begründet wird die pessimistischere Haltung unter anderem mit den Turbulenzen an den Finanzmärkten und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Ebenso wie die EU-Kommission rechnet die EZB im Gesamtjahr mit 1,6 Prozent Wachstum in den Euro-Ländern.

«Noch sind die Schulden sehr, sehr hoch. Das führt zu Problemen auf den Finanzmärkten und zu einer Verschlechterung des Wachstums», sagte Kommissar Rehn. «Das schadet unserer Wirtschaft.» Um die Wirtschaft zurück auf den Wachstumspfad zu führen, müssten die Staaten ihre Defizite abbauen und den Sparkurs verstärken, um das Vertrauen der Finanzmärkte wiederzugewinnen. «Mitgliedsstaaten müssen erforderlichenfalls weitere Maßnahmen ergreifen.»