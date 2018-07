Athen (dpa) - Angesichts der drohenden Staatspleite kämpft die griechische Regierung um die dringend benötigten Milliarden aus dem Hilfsprogramm von EU und IWF. Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos zeigte sich zu harten Einschnitten bereit. Am Abend will Venezilos in einer Telefonkonferenz die sogenannte «Troika» zu bewegen, ihre Arbeit in Athen wieder aufzunehmen. Ein positiver Bericht der Troika ist Vorbedingung für die Auszahlung der nächsten Kredittranche von acht Milliarden Euro aus dem alten Hilfsprogramm.

