Berlin (dpa) - Nach der scharfen Kritik von Vizekanzler Philipp Rösler am Eurorettungskurs hat die FDP in einer Umfrage zugelegt. Die Liberalen gewannen im bundesweiten ARD-Deutschlandtrend zwei Punkte auf fünf Prozent. Am Sonntag wird in Berlin gewählt. Dort lag die FDP in Umfragen zuletzt unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Rösler hatte eine geordnete Insolvenz Griechenlands ins Spiel gebracht. Kanzlerin Angela Merkel rügte ihn dafür indirekt. Am Montag will Rösler seinen Eurokurs genauer vorstellen.

