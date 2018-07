London (dpa) - Das hoch verschuldete Italien verhandelt nach Medienberichten seit Wochen intensiv mit Vertretern chinesischer Investmentfonds über den Kauf italienischer Staatsanleihen und eine Beteiligung an führenden Unternehmen des Euro-Landes.

Wie die «Financial Times» unter Berufung auf italienische Regierungskreise berichtet, traf mit Lou Jiwei der Vorsitzende der China Investment Corporation - eines der weltweit größten Investmentfonds - in der vergangenen Woche mit Italiens Finanzminister Giulio Tremonti zusammen. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete von dem Treffen.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geht es bei den Verhandlungen in erster Linie um die Beteiligung an italienischen Unternehmen und weniger um den Kauf von Staatsanleihen. Bei den Gesprächen der Chinesen mit Tremonti hätten zudem Vertreter der Cassa Depositi e Prestiti teilgenommen - einer staatlichen Institution, die für den Zugang von ausländischen Investoren an strategischen Beteiligungen in Italien zuständig ist.

Vor zwei Wochen hätten Vertreter der italienischen Regierung in Peking Gespräche mit mehreren staatlichen Stellen geführt, die für die Verwaltung der chinesischen Devisenreserven mit einem Volumen von etwa 3,2 Billionen US-Dollar zuständig sind, hieß es weiter in dem Zeitungsbericht. Zuvor habe es im August Gespräche zwischen chinesischen Investoren und dem Chef der italienischen Schuldenverwaltung, Vittorio Grilli, gegeben. Laut Regierungskreisen soll es in näherer Zukunft weitere Treffen geben, berichtet die «Financial Times» weiter.

Italien leidet unter einer hohen Staatsverschuldung. Im laufenden Jahr erwarten Experten einen Anteil der Verschuldung am Bruttoinlandsprodukt von 120 Prozent. Der Maastricht-Vertrag sieht nur eine Schuldenobergrenze eines Mitgliedslandes der Eurozone von 60 Prozent an der Wirtschaftsleistung eines Jahres vor.