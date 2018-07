Berlin (dpa) - Der Koalitionskrach in der Schuldenkrise eskaliert. Die FDP-Spitze ignoriert Merkels Machtwort und muss sich nun auch gegen «Euro- Rebellen» in den eigenen Reihen behaupten. China will Europa mit Investitionen helfen, das überschuldete Italien muss massiv sparen.

