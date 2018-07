Inhalt Seite 1 — Merkel-Machtwort: Nicht über Griechen-Pleite spekulieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Spekulationen über eine Pleite Griechenlands zurückgewiesen und sich damit von ihrem FDP-Vizekanzler Philipp Rösler distanziert.

Mit dem Euro entscheide sich die Zukunft Europas: «Und deshalb sollte jeder auch seine Worte sehr vorsichtig wägen. Was wir nicht brauchen können, ist Unruhe auf den Finanzmärkten», sagte Merkel am Dienstag im RBB-Inforadio. Die Opposition griff FDP-Chef Rösler scharf an, der eine geordnete Insolvenz Athens nicht ausgeschlossen hatte.

Merkel erklärte am Dienstag nach einem Gespräch mit dem finnischen Ministerpräsidenten Jyrki Katainen in Berlin, es gebe das Bedürfnis, mit einem Schlagwort wie Eurobonds oder Insolvenz die Schuldenkrise auflösen zu wollen. «Das wird nicht passieren. (...) Sondern es wird ein sehr langer, schrittweiser Prozess sein.» Zugleich bemühte sich die Kanzlerin, die Debatte über die Rösler-Aussagen und die Griechenland-Schelte der CSU einzudämmen. Die schwarz-gelbe Regierung habe eine gemeinsame Position zu den anstehenden Schritten.

Wirtschaftsminister Rösler hielt an seiner Position fest. «Die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist unumgänglich. Dabei darf es keine Denkverbote geben», sagte er der «Rheinischen Post» (Mittwoch). Ziel sei es aber, Griechenland in der Euro-Zone zu behalten.

FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle stellte sich hinter Rösler. Die FDP bekenne sich zum Euro - aber: «Den Griechen muss deutlich gemacht werden, dass es keine Endlos-Solidarität geben kann», sagte Brüderle dem «Handelsblatt» (Mittwoch).

Rückendeckung erhielt Rösler auch aus der hessischen FDP-Spitze. Der Landesvorsitzende und Vize-Ministerpräsident Jörg-Uwe Hahn sagte der dpa: «Unser Parteichef hat vollkommen Recht, dass es keine Denkverbote geben darf.» Der schleswig-holsteinische FDP-Chef Jürgen Koppelin sagte dem «Tagesspiegel» (Mittwoch), Griechenland sei «wie ein Alkoholiker, den man auffordert, das Trinken einzustellen und ihm gleichzeitig eine Kiste Schnaps gibt».

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier warf Wirtschaftsminister Rösler indes vor, mit seinen Äußerungen über einen möglichen Athener Staatsbankrott die Krise verschärft zu haben. «Den deutschen Steuerzahler wird dies weitere Milliarden kosten», sagte Steinmeier der dpa. Ein Vizekanzler der größten Volkswirtschaft in Europa müsse wissen, dass er mit solchen Sätzen die Finanzmärkte gefährlich ins Rutschen bringen könne.