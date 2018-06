Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert sich nicht zu dem Vorstoß von Vizekanzler Philipp Rösler (FDP), für die Euro-Stabilisierung Griechenland notfalls in eine geordnete Insolvenz gehen zu lassen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, für die Kanzlerin seien die Schlussfolgerungen der «Troika» Grundlage für eine Entscheidung. Das gelte für die ganze schwarz-gelbe Regierung. Es bestehe Einigkeit zwischen Merkel und Rösler. Die «Troika» aus Experten der Europäischen Union, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) reist an diesem Mittwoch erneut nach Griechenland, um die Fortschritte des griechischen Sparprogramms zu kontrollieren. Die Regierung des von der Pleite bedrohten Landes schaffte es bislang nicht, den Staat zu verschlanken und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen.

Seibert sagte: «Die Bundesregierung hält sich an das vereinbarte Verfahren, dass die Troika allein beurteile, ob Griechenland das tut, was es zugesagt hat.» Und: «Wir sind zuversichtlich, dass Griechenland in der Lage sein wird, den beschrittenen Weg auch zu gehen.» Auch ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums äußerte sich im Namen Röslers ähnlich. Das Bundesfinanzministerium verwies darauf, dass die «Troika» bis Ende September einen Bericht vorlegen wird.