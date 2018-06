Inhalt Seite 1 — Moody's stuft zwei französische Großbanken ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris (dpa) - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von zwei der drei französischen Großbanken herabgestuft. Die Agentur senkte die Bewertung für die Crédit Agricole und Société Générale um je eine Stufe.

Beim Marktführer BNP Paribas wurde die Frist für die Überprüfung verlängert. Dabei sei eine Abstufung um mehr als eine Note unwahrscheinlich, hieß es.

Moody's betonte allerdings, die französischen Großbanken BNP Paribas, Credit Agricole und Société Générale seien größtenteils ausreichend auf mögliche Zahlungsausfälle der hoch verschuldeten Eurozonen-Staaten vorbereitet. Die Aktienkurse der drei Banken brachen zum Pariser Börsenstart zunächst ein. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sie erhebliche Verluste verzeichnet.

Am Mittwochvormittag erholten sich die Papiere mit dem Markt etwas. Kurz vor 10 Uhr war die Société Générale zwei Prozent im Minus, BNP Paribas gut drei Prozent. Die Crédit Agricole hingegen war gut zwei Prozent im Plus.

Am Aktienmarkt war bereits seit Anfang der Woche auf die Abstufung der Institute durch Moody's gewettet worden. Insofern könnte sich die Nachricht vor allem bei BNP positiv auswirken. Zumal die größte französische Bank am Mittwoch zudem ankündigte, die Risiken vor allem im US-Geschäft zurückfahren zu wollen. Zudem will die Bank bis zum 1. Januar 2013 eine Kapitalquote von neun Prozent erreichen. Die BNP betonte dabei außerdem erneut, dass ihr Engagement in den hoch verschuldeten Eurozonen-Staaten beherrschbar sei.

Die Experten von Moody's stimmten hier überein: Gemessen an ihrer Profitabilität und Kapitalbasis sei die Bank ausreichend auf mögliche Probleme aus ihren Investitionen in Papiere der Länder Griechenland, Irland und Portugal vorbereitet.

Etwas kritischer waren die Experten bei der Crédit Agricole und Société Générale. Hier senkten sie wegen des Engagements in Griechenland ihre Einstufung für die langfristige Zahlungsfähigkeit um eine Stufe auf «Aa2» beziehungsweise auf «Aa3». Zudem überprüft die Ratingagentur wegen der aktuell angeschlagenen Verfassung der Finanzmärkte und der starken Ausschläge der Aktienkurse eine weitere Abstufung der Note.