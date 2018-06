Inhalt Seite 1 — Neue Hiobsbotschaft für Athen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Athen/Brüssel/Berlin (dpa) - Neue Hiobsbotschaft für den schuldengeplagten griechischen Fiskus: Die meisten Betriebe, die dem griechischen Staat Geld schulden, sind entweder staatliche Firmen oder bereits pleitegegangene Unternehmen.

Demnach schwindet die Hoffnung, einen großen Teil von rund 30 Milliarden Euro an Steuerforderungen einzutreiben. Dies ergibt sich aus einer Liste der Steuer- und Schuldensünder, die das griechische Finanzministerium am Freitag veröffentlichte: 6000 Firmen werden aufgeführt. Griechenland muss kräftig sparen und bangt um weitere Milliarden-Hilfen von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger rügte «Schlendrian» in der griechischen Verwaltung und schlug vor, EU-Beamte sollten das Eintreiben von Steuern und die ebenfalls stockenden Privatisierung des Staatsbesitzes übernehmen. Problem sei die «offensichtlich wenig leistungsfähige Verwaltung in Griechenland», sagte Oettinger der «Bild»-Zeitung (Freitag). Nach Oettingers Worten müsste die Regierung in Athen dem als Gegenleistung für die zugesagten Finanzhilfen zustimmen.

Besser macht sich Irland, das neben Griechenland und Portugal am internationalen Finanztropf hängt. Laut EU ist das Euroland auf einem gutem Weg aus der Schuldenkrise. Irland habe in vielen Bereichen wichtige Fortschritte erzielt, heißt es in einem gemeinsamen Bericht von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB). Lob erhält Irland vor allem für die Konsolidierung seiner Staatsfinanzen, die Stärkung seines Bankensektors und für eingeleitete Strukturreformen.

Derweil geht die Debatte über das Krisenmanagement in der EU weiter. Deutschland und Frankreich hatten bereits vorgeschlagen, dass es zusätzliche regelmäßige Gipfeltreffen der Euroländer unter Leitung des EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy geben soll. Nun berichtet die «Financial Times Deutschland» (Freitag), der Vorsitzende der Eurogruppe, Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker, werde bald einen hauptamtlichen Chef für die Gruppe der 17 Euroländer vorschlagen.

Juncker sei bereit, für die Verwirklichung dieser Idee, den Vorsitz der Eurogruppe abzugeben. Die polnische EU-Ratspräsidentschaft zweifelt erheblich an einer raschen Einigung auf eine Verschärfung des Euro-Stabilitätspakets zur Lösung der Krise - Streitpunkt ist, wie automatisch Defizitsünder bestraft werden sollen.

Am Montag wird EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. Einen Tag später empfängt Merkel Finnlands Ministerpräsidenten Jyrki Katainen. Finnland verlangt bei der Griechenland-Hilfe Extra-Garantien und blockiert damit bislang eine Einigung. Als erstes Eurozonen-Land billigte Frankreich am Donnerstagabend die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms EFSF und die geplanten neuen Hellas-Hilfen. In Deutschland soll der Bundestag Ende September grünes Licht geben.