Athen (dpa) - Griechenlands Finanzminister Evangelos Venizelos telefoniert wieder mit Experten von EU, IWF und EZB. Es ist das zweite Gespräch innerhalb von 24 Stunden. Venizelos will in der Telefonkonferenz die «Troika» aus EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank dazu bewegen, ihre Arbeit in Athen wieder aufzunehmen. Ein gutes Zeugnis der «Troika» über die Sparfortschritte ist die Voraussetzung dafür, dass die nächste Tranche aus dem Hilfsprogramm für Griechenland ausgezahlt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.