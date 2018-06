Rom/Madrid/Washington (dpa) - Die Wachstumsaussichten düster, die Sanierungsmaßnahmen halbherzig - in der Schuldenkrise der Eurozone lauern die Gefahren einer Rezession.

Nicht nur Griechenland macht weiter Sorgen, die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) straft Italien ab: Die Kreditwürdigkeit wird von «A+» auf «A» gesenkt - sehr zum Ärger der Regierung in Rom. Wie teuer solch Misstrauen werden kann, erlebt derzeit Spanien. Für frische Kredite verlangen Geldgeber wieder spürbar höhere Zinsen.

Um aus dem Teufelskreis ausbrechen, brauchen vor allem Italien und Spanien dringend eine anspringende Konjunktur. Doch der Internationale Währungsfonds (IWF) macht Hoffnungen auf ein starkes Wirtschaftswachstum zunichte.

Die Weltwirtschaft befinde sich in einer «gefährlichen neuen Phase», schrieb der IWF hervor in seinem neuen globalen Ausblick, am Dienstag in Washington vorgelegt wurde. Mit Konsequenzen auch für Deutschland, der größten Volkswirtschaft in Europa und wichtigsten Stütze in der Schuldenkrise: Für 2012 sieht der IWF nur noch ein Wachstum von 1,3 Prozent, 0,7 Punkte weniger als bisher erwartet.

Zwei Gefahren sieht der IWF: Die Euro-Schuldenkrise gerät außer Kontrolle, und die US-Wirtschaft schmiert weiter ab. Die Eurozone und die USA «könnten zurück in die Rezession stürzen», warnte der IWF und erwartet für USA und Eurozone 2012 nur ein Mini-Wachstum: Im Euroraum 1,1 und in den USA 1,8 Prozent.

Trotz der neuen Hiobsbotschaften blieben die Märkte zunächst positiv gestimmt. Händler hatten vor allem Hoffnung auf Fortschritte in der Griechenland-Krise bei neuen Verhandlungen Griechenlands mit EU, IWF und Europäischer Zentralbank (EZB). Der deutsche Aktienindex Dax stieg deutlich.

Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der Bundeswertpapiere auf 1,59 (Montag: 1,60) Prozent. Der Euro zeigte sich durchaus stark. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3710 (1,3641) Dollar fest.