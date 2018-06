Berlin (dpa) - Der Schlagabtausch in der schwarz-gelben Koalition über die Eurorettung geht mit aller Schärfe weiter. FDP-Chef Philipp Rösler ignorierte Mahnungen von Kanzlerin Angela Merkel in der Debatte. Merkel verlangte erneut, alles zu unterlassen, was die Zukunft des Euros gefährde. Der Chef der Unionsfraktion, Volker Kauder, forderte ein Ende des Koalitionsstreits. SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht die Freien Demokraten inzwischen auf dem Weg der populistischen Tea Party in den USA.

