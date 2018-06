Inhalt Seite 1 — Schäuble kämpft für Euro - Warten auf Karlsruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wirbt im Bundestag um Euro-Vertrauen und warnt Griechenland. Auch in Italien ist der Sparkurs unsicher. Berlin wartet nun gespannt auf die Karlsruher Verfassungsrichter.

Vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Griechenland-Hilfe hat Schäuble den Euro als alternativlos verteidigt. «Wir brauchen in einer globalisierten Welt eine gemeinsame europäische Währung», sagte der CDU-Politiker am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag. Er forderte Griechenland auf, seine Sparziele einzuhalten - sonst gebe es kein Geld mehr.

In Italien gingen am Dienstag Zehntausende gegen das Sparpaket der konservativen Regierung von Silvio Berlusconi auf die Straße. Auch in Spanien wurden Proteste erwartet. Auf den Märkten sorgte die Schweizer Nationalbank mit der Festlegung eines Mindestkurses zwischen Euro und Franken für einen Paukenschlag.

Die Karlsruher Richter wollen am Mittwochvormittag (10.00 Uhr) ihr Urteil verkünden. Mehrere Euro-Skeptiker, darunter renommierte Professoren, Ex-Manager und der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler, hatten gegen den bisherigen Euro-Rettungsschirm und Milliarden-Finanzspritzen für Athen geklagt. Dabei geht es auch um die Haushaltsrechte des Parlaments. Ein Stopp-Schild aus Karlsruhe gilt aber als unwahrscheinlich. Dies würde an den ohnehin nervösen Finanzmärkten wohl unabsehbare Folgen auslösen.

Um eine zeitliche Kollision mit der Urteilsverkündung zu verhindern, verschob der Bundestag die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Generaldebatte zum Haushalt nach hinten. So kann Merkel direkt auf Karlsruhe reagieren.

Die Koalitionsfraktionen hatten Merkel und Schäuble schon am Montagabend einen Denkzettel verpasst. Zwar stimmten Union und FDP für die Einbringung der Gesetzespläne für den erweiterten Euro-Rettungsschirm EFSF in den Bundestag - insgesamt verweigerten aber 25 Abgeordnete die Gefolgschaft.

Die CDU stellte klar, dass die Koalition nicht auf die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit von 19 Stimmen Vorsprung setze. Vielmehr reiche eine «eigene Mehrheit» aus - eine Stimme mehr als die versammelte Opposition erreichen könne, sagte Unions-Fraktionsmanager Peter Altmaier.