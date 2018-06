Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition gewinnt im Ringen um den Euro-Rettungskurs mehr Zeit. Der Bundestag wird wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres über den dauerhaften Rettungsfonds ESM entscheiden. Mit der Verzögerung kann die Koalition auch den erwarteten Mitgliederentscheid der «Euro-Rebellen» in der FDP gelassener abwarten. Nach der scharfen Kritik von Vizekanzler und FDP-Chef Philipp Rösler am Euro- Rettungskurs legten die Liberalen in einer Umfrage auf fünf Prozent zu.

