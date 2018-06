Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat Wirtschaftsminister Philipp Rösler in der Griechenland-Debatee Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Deutschland sei die größte Volkswirtschaft in Europa, sagte er m «Morgenmagazin» der ARD. Da dürfe man nicht reden wie am heimischen Küchentisch. Rösler versuche, die FDP in Berlin über die Fünf-Prozent-Grenze zu heben. Das stehe einem Wirtschaftsminister und Vizekanzler in dieser schwersten Krise Europas nicht zu. Die Entlassung Röslers «drängt sich fast auf», so Steinmeier. Auch führende Ökonomen attackierten Rösler scharf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.