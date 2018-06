Brüssel (dpa) - Die Schuldenkrise bringt das Wirtschaftswachstum in der Eurozone nach Einschätzung der EU-Kommission fast zum Stillstand. Die Brüsseler Behörde korrigierte ihre Prognose für das zweite Halbjahr 2011 deutlich nach unten. An einen Rückfall in die Rezession glaubt sie aber nicht. IWF-Chefin Christine Lagarde forderte von der europäischen Politik koordinierte Maßnahmen im Kampf gegen die Schuldenkrise. Ab morgen beraten die EU-Finanzminister im polnischen Breslau über die Eurorettung.

