Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition gewinnt im Ringen um den Euro-Rettungskurs mehr Zeit. Der Bundestag wird wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres über den dauerhaften Rettungsfonds ESM entscheiden, bestätigten Koalitionskreise am Freitag in Berlin.

Der permanente Hilfsfonds soll Mitte 2013 starten, es besteht also kein Zeitdruck. Ursprünglich sollte das Parlament schon Ende des Jahres abstimmen.

Mit der Verzögerung kann die Koalition auch den erwarteten Mitgliederentscheid der «Euro-Rebellen» in der FDP gelassener abwarten. Diese wollen den Fonds ESM verhindern. Nach der scharfen Kritik von Vizekanzler und FDP-Chef Philipp Rösler am Euro- Rettungskurs legten die Liberalen in einer Umfrage zu. Im bundesweiten ARD-Deutschlandtrend gewann die FDP zwei Punkte auf fünf Prozent hinzu. Am Sonntag wird in Berlin gewählt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte, alles zu tun, was der Euro-Stabilisierung diene, und alles zu unterlassen, was diesem Ziel zuwiderlaufe. Der erneute Appell dürfte auch an Rösler gerichtet sein, der Anfang der Woche eine geordnete Insolvenz Griechenlands ins Gespräch gebracht hatte und seine Aussagen sowie seinen Kurs seitdem hartnäckig verteidigt.

Am Donnerstagabend wiederholte Rösler im Berliner Wahlkampf, dass er als Wirtschaftsminister dem Volk verpflichtet sei. «Ich bin ausdrücklich nicht den Finanzmärkten verpflichtet, und ich tue das, was ich für richtig halte.» Merkel ließ über Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen, sie arbeite mit Rösler «gut und vertrauensvoll» zusammen. Seibert wiederholte zugleich die Vorgabe, dass Aussagen von Regierungsmitgliedern immer auch Teil der Lösung eines Problems sein sollten.

Mit Blick auf Verzögerungen beim ESM sagte Seibert, das Kabinett könne sich nicht wie geplant an diesem Mittwoch damit befassen, da der Vertragstext aus Brüssel noch nicht vorliege. Es bestehe aber keinerlei Zeitdruck, da der ESM erst Mitte 2013 starte. «Bis dahin ist noch eine Menge Zeit.» Die Bundesregierung habe ein Interesse daran, dass die nötigen Dokumente «möglichst bald» aus Brüssel vorliegen.

Die Parlamentsberatungen über weitere Euro-Hilfen könnten auch durch Berechnungen der Grünen-Fraktion belastet werden, wonach die Banken sich weit geringer an der Griechenland-Rettung beteiligen als zunächst gedacht. Statt 21 Prozent müssten die Institute bei einem Tausch von Griechenland-Anleihen letztlich nur einen Wertverlust von 8,3 Prozent schultern. Das seien bis zu 21 Milliarden Euro weniger als vereinbart, sagte der Finanzexperte der Grünen, Gerhard Schick.