Köln (dpa) - Die Kölner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen islamistischen Hassprediger erhoben. Ihm werde der öffentliche Aufruf zu Straftaten und die Störung des religiösen Friedens zur Last gelegt, sagte Oberstaatsanwalt Rainer Wolf. Der Verdächtige betreibt eine deutschsprachige Internetseite. In Videos rufe er zur Gewalt gegen Ungläubige auf, so Wolf. Der Prediger wird von Sicherheitsbehörden den Salafisten zugeordnet, deren Arbeit als Nährboden für den Terrorismus gesehen wird.

