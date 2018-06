Inhalt Seite 1 — Oktoberfest eröffnet: Sonne, Regen, Bierleichen Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Das Bier fließt in Strömen, die Massen drängen in Dirndl und Lederhose in überfüllte Zelte: In München hat das 178. Oktoberfest begonnen. Nach einem fulminanten Start bei strahlend blauem Himmel am Samstag fiel der Sonntag ins Wasser.

Beim Trachten- und Schützenumzug zogen rund 9000 Trachtler bei strömendem Regen zur Theresienwiese. Die Zahl der Wiesn-Besucher am ersten Wochenende blieb nach Schätzungen der Festleitung unter einer Million und auch der Bierkonsum ging im Vergleich zu anderen Jahren zurück: Weniger als eine Million Maß rannen durch durstige Kehlen. Die Gäste aßen auch weniger. Trotzdem wurden noch neun ganze Ochsen verspeist.

Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) hatte das größte Volksfest der Welt am Samstag um zwölf Uhr mit dem traditionellen «O'zapft ist» eröffnet. Wieder brauchte er nur zwei Schläge, um das erste Fass Bier anzuzapfen. Die erste frisch gezapfte Maß reichte er dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU), um mit ihm fröhlich auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Ude will bei der Landtagswahl 2013 gegen Seehofer antreten, die Wiesn gilt jedoch als politikfreie Zone.

In festlich geschmückten Kutschen fuhren Seehofer und Ude am Sonntag mit ihren Frauen beim Trachtenzug mit. Trotz teils wolkenbruchartiger Regengüsse lächelten und winkten die Trachtler aus Deutschland, Italien, Österreich, Polen und der Schweiz den Zuschauern tapfer zu. Teils mit Regenschirmen ausgerüstet oder in Plastikumhänge gehüllt liefen sie zum Festgelände. Manche Musiker packten auch ihre Instrumente zum Regenschutz in Plastik. Hoch zu Ross führte das Münchner Kindl den Zug an. Mehr als 40 bunt geschmückte Wagen, darunter Pferde-Prachtgespanne der Brauereien und ein Ochsengespann, begleiteten die Landsknechte, Fahnenschwinger, Goaßlschnalzer, Gebirgsschützen und Musikkapellen.

Bei strahlendem Sonnenschein waren zuvor am Samstag mindestens eine halbe Million Menschen zur Theresienwiese gekommen, «vielleicht sogar mehr», wie Festleiterin Gabriele Weishäupl schätzte. Die ersten kamen vor 06.00 Uhr früh. Junge Besucher tranken im Morgengrauen vor den Zelten - das sogenannte Vorglühen sei ein «besorgniserregender Trend». «Es scheint auch schon Event zu sein, sich im Dunkeln auf der Theresienwiese zu treffen», sagte Weishäupl.

Die erste Bierleiche gab es schon drei Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Volksfestes: Ein 20-Jähriger schaffte es nicht einmal ins Bierzelt, sondern brach beim Warten auf den Einlass gegen 09.00 Uhr alkoholisiert zusammen. Die Helfer der Sanitätsstation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mussten allein am Samstag 74 Besucher wegen Alkoholvergiftung behandeln, im Vorjahr waren es 70.

Die Polizei meldete einen normalen Verlauf. Wie immer gab es erste Maßkrugschlägereien. Für eine 17-Jährige und einen 35-Jährigen ist die Wiesn deshalb schon gelaufen: Sie bekamen ein Betretungsverbot. Auch die ersten Taschendiebe wurden gefasst.