Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Anna Kendrick, die sich mit der Rolle einer Karrierefrau in «Up in the Air» eine Oscar- Nominierung holte, könnte bald als singende Studentin vor der Kamera stehen. Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, ist Kendrick für die Hauptrolle in der romantischen Musical-Komödie «Pitch Perfect» im Gespräch.

Die Story um einen Universitäts-Chor dreht sich um die rebellische und frustrierte Professoren-Tochter, die plötzlich ihr Gesangstalent entdeckt und als Sängerin Erfolg hat. Jason Moore, der zuvor am New Yorker Broadway das Musical «Avenue Q» inszenierte, übernimmt die Regie. Rebel Wilson («Brautalarm») steht bereits für eine Rolle fest. Die Dreharbeiten sollen im Herbst in New Orleans beginnen.

«Hollywood Reporter»