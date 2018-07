Venedig (dpa) - Der deutschstämmige Michael Fassbender ist bei den 68. Internationalen Filmfestspielen in Venedig als bester Schauspieler ausgezeichnet wurden. Der Preis wurde am Samstagabend vergeben. Fassbender spielt in dem Film «Shame» einen sexsüchtigen Mann.

