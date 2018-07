Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Frances Bay ist tot. Bay spielte oft schrullige Großmütter. Ihr Manager teilte der «Los Angeles Times» mit, dass die gebürtige Kanadierin im Alter von 92 Jahren gestorben sei. Bay war erst in den späten 70er Jahren Schauspielerin geworden. 1986 trat sie für David Lynch in dem Thriller «Blue Velvet» vor die Kamera. Zehn Jahre später glänzte sie als Großmutter von Adam Sandlers Charakter in der Komödie «Happy Gilmore». An der Seite von Jennifer Lopez spielte sie in «Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant» mit.

