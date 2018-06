Los Angeles (dpa) - «Hangover»-Star Ed Helms wird sein Comedy-Talent in einem Remake der französischen Hit-Komödie «Le Mac - Doppelt knallt's besser» unter Beweis stellen können. «Variety» zufolge übernimmt er neben der Hauptrolle auch die Produktion des Streifens.

Das Original unter der Regie von Pascal Bourdiaux drehte sich um ein ungleiches Zwillingspaar. Ace ist Drogenhändler, Zuhälter und Polizeiinformant, Gilbert ein spießiger Bankangestellter, der auf Druck der Polizei plötzlich die Identität seines Bruders annehmen muss. Johnny Rosenthal («Bad Santa 2») schreibt das Drehbuch, ein Regisseur steht noch nicht fest. Seine Verwandlungskunst zeigte Helms zuletzt in der Komödie «Willkommen in Cedar Rapids». Als kleiner Versicherungsangestellter reist er das erste Mal in eine Großstadt, wo sein biederes Leben kräftig auf den Kopf gestellt wird.

